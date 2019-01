15 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Gänserndorfer Safaripark seine Pforten für immer schließen musste. Mit dem beliebten Tierpark war die Bezirkshauptstadt einst 30 Jahre lang in aller Munde: Sogar von Ungarn, Tschechien und der Slowakei wurden Besucher mit Autobussen angekarrt. Und auch, wenn man einen Vorarlberger fragte, ob er Gänserndorf kenne, kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Klar, dort ist ja der Safaripark!“

Seit es die Löwen und Elefanten nicht mehr gibt, verschwindet auch der Name Gänserndorf langsam, aber sicher aus den Köpfen der Österreicher, die keinen Bezug zum Marchfeld haben. Irgendwann in naher Zukunft wird sich auch niemand mehr an den Safaripark erinnern können. Vielleicht schafft es die Bezirkshauptstadt einmal, mit einer neuen Attraktion zum Publikumsmagneten für die Rest-Österreicher zu werden. Fix ist auf jeden Fall: Das verrostete Piefke-Denkmal auf der Bahnstraße lockt keinen Touristen nach Gänserndorf.