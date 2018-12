Im Dezember 2017 blickte ganz Österreich auf das 187 Einwohner fassende Baumgarten – damals aufgrund der tragischen Explosion in der dortigen Gas-Station. Genau ein Jahr später steht das nur wenige Kilometer entfernte Tallesbrunn mit seinen 314 Mitbürgern plötzlich im Fokus der medialen Berichterstattung: Diesmal wurde eine Baby-Leiche im Gebüsch gefunden. Die mutmaßliche Täterin: die 18-jährige Mutter des Neugeborenen.

Während es sich in Baumgarten um ein technisches Gebrechen gehandelt hatte, das zur Detonation und einem Todesopfer führte, dürfte es diesmal die Tat eines verzweifelten Menschen gewesen sein. Wie auch immer: Über Nacht wurden beide Orte österreichweit bekannt – ungewollt natürlich.

Viel lieber hätten es die Tallesbrunner mit einer positiven Story in die bundesweiten Medien geschafft. Ihr einziger Lichtblick ist unsere schnelllebige Zeit: In ein paar Monaten ist alles wieder längst vergessen – so wie in Baumgarten.