Dieter Dorner ist enttäuscht, eine Gemeinderätin verloren zu haben. Ausgerechnet in der Bezirkshauptstadt, in der die FPÖ mit vier Mandaten in die Gemeinderatswahl hineinging und mit nur zwei wieder herauskam. Der freiheitliche Bezirkschef ist so enttäuscht, dass er der ehemaligen Parteikameradin sogar „Mandatsraub“ vorwirft.

„Mandatsräuber“ Gänserndorf: FP-Öhler ist jetzt eine „Wilde“

Dabei hat sie gar nichts geraubt. Ingrid Öhler ist zwar durch die FPÖ in den Gemeinderat eingezogen, das Mandat gehört aber zu ihr als Person. Dass daran nicht zu rütteln ist, weiß auch Dorner.

Der Verlust eines Sitzes im Gemeinderat ist bitter. Vor allem für die Freiheitlichen, die durch Ibiza und Co. das Vertrauen vieler Wähler und Mitstreiter verloren haben und sich dieses mit solider Arbeit an der Basis wieder zurückerobern wollen. Ein reinigender Prozess kann der Partei guttun, immerhin beschreibt Dorner die Ex-Blaue als arbeitsunwillig. Um zu überleben, dürfen der Partei nur nicht noch mehr Mandatare abhandenkommen.