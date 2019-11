In Groß-Enzersdorf will es Reinhard Wachmann genau wissen: Dort tritt der ehemalige VP-Wirtschaftsstadtrat bei den Gemeinderatswahlen im kommenden Jänner für die NEOS an. Auch in Gänserndorf hat sich eine Gruppe gebildet, die im Namen der NEOS in den Gemeinderat einziehen will. Ihr Aushängeschild: Joseph Lentner.

Was haben die zwei gemeinsam? Beide sind Unternehmer und beide wollen die Wirtschaftspartei ÖVP das Fürchten lehren. Wachmann und Lentner profitieren derzeit natürlich vom bundespolitischen Hoch der NEOS. Sollte die Erfolgswelle ihrer Partei bis zum 26. Jänner anhalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch beide ein Gemeinderatsmandat erringen.

Nur aus eigener (lokaler) Kraft wäre es ungleich schwerer, einen Sitz im Stadtparlament zu ergattern. Okay, Wachmann verfügt über einen gewissen Bekanntheitsgrad. Lentner hingegen kann nicht in drei Monaten aufholen, wofür die Kandidaten der anderen Fraktionen jahrelang Zeit hatten.

Mehr zum Thema