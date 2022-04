Campingplatz muss her

Der Bezirk Gänserndorf hat mit dem hügeligen Weinviertel im Norden und dem ebenen Marchfeld im Süden landschaftlich einiges zu bieten. Dazu kommen noch March und Donau mit ihren Auen sowie die Schotterteiche für Wasserratten und die Radwege für Pedalritter.

Übernachtungsmöglichkeiten für den sanften Tourismus gibt es über den Bezirk verstreut auch: Hotels, Pensionen und Privatzimmer. Das Einzige, was fehlt, ist ein großer, moderner Campingplatz. Der kleine in Zwerndorf ist zwar nett, aber einem Besucheransturm nicht gewachsen. Das Campen mit Zelt und Wohnwagen boomt – auch das sogenannte Luxus-Camping, also jenes mit vollmöblierten Hütten.

Die Politik bzw. Tourismus-Experten sollten sich einmal überlegen, wo genau im Bezirk so ein Campingplatz erfolgreich geführt werden könnte. Ein kühles Nass in der Nähe wäre sicherlich von Vorteil.