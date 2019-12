Am 17. Jänner 2020 wird das Gänserndorfer Regionalbad offiziell eröffnet – im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Pre-Opening, also ohne eigentliche Zielgruppe (Badegäste). Die kann erst – wie von Anfang an geplant – bei der richtigen Eröffnung am 1. Februar ins große Schwimmbecken springen.

Die Voreröffnung des Hallenbades samt medialer Aufmerksamkeit wenige Tage vor der Gemeinderatswahl kommt der Gänserndorfer ÖVP-Bürgermeisterpartei natürlich gelegen. Die Opposition spricht bereits von einer abgekarteten Sache, die den Erfolg der Türkisen beim Urnengang vergrößern soll.

Nun, blöd wäre die Volkspartei, würde sie ihr Mega-Projekt erst eine Woche nach der Wahl der Öffentlichkeit präsentieren. Außerdem: Die Roten, Blauen oder Grünen würden es genauso machen, müssten sie ihren Bürgermeister-Sessel verteidigen. Also lassen wir die Kirche im Dorf: Das Pre-Opening ist logisch und nachvollziehbar.