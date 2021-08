Seit es die Corona-Pandemie gibt, jagt bei den Tests eine Panne die nächste. Der aktuellste Schildbürgerstreich der Verantwortlichen aus der Bundesregierung: Seit 22. Juli gilt für einen Besuch der Nachtgastronomie der bekannte Antigen-Test nicht mehr – ein PCR-Test ist nun verpflichtend vorgeschrieben, sollte man nicht bereits geimpft sein.

Nur: Keine der Behörden im Bezirk wusste vergangene Woche, wo man einen derartigen Test durchführen lassen kann.

Eine SPÖ-Gemeinderätin aus Strasshof deckte den Skandal auf. Erst nach zahlreichen Telefonaten brachte sie in Erfahrung, dass in einer Apotheke in Deutsch-Wagram die entsprechenden PCR-Testkits vorhanden sind.

Das darf eigentlich alles nicht wahr sein: Da wollen sich die Bürger korrekt verhalten und den richtigen Test durchführen lassen, man hindert sie aber daran. Man könnte meinen, da steckt System dahinter – nach dem Motto: Die Leute sollen sich nicht testen, sondern impfen lassen.