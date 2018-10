Dieser Fall stinkt wirklich zum Himmel und lässt am so viel gelobten österreichischen Gesundheitssystem zweifeln: Ein stark übergewichtiger Mann aus dem Marchfeld soll für den Rettungstransport ins Krankenhaus über 2.000 Euro bezahlen. Warum? Weil für ihn extra ein Rettungs-Lkw anrückte. Hallo? Der Mann hat 230 Kilogramm, was natürlich viel ist. Trotzdem sitzt er auf einem gewöhnlichen Sessel und schläft in einem herkömmlichen Bett. Mit einem Lkw werden Elefanten transportiert, aber doch keine Menschen.

Abgesehen vom moralischen Aspekt – wie kommt der Mann dazu, dass er die Kosten für die Fahrt übernehmen muss? Angenommen, er muss künftig einmal pro Woche zur Kontrolle ins Spital. Soll er dann 8.000 Euro im Monat bezahlen? Das könnten sich nicht einmal die Bestverdiener leisten.

Hier gibt es eindeutig einen Fehler im System, der so schnell wie möglich behoben gehört. Der besagte Mann ist krank und wäre liebend gern dünn. Und ein Krebs- oder Dialyse-Patient muss für den Rettungstransport auch nicht bezahlen.