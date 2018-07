Groß war die Aufregung, als der damalige VP-Vizebürgermeister Franz Zillinger offen gegen seinen „Parteifreund“ Bürgermeister Peter Hofinger opponierte. Sogar von einem Putschversuch war die Rede. Hofinger sollte bei der Gemeinderatswahl 2015 nämlich nicht mehr als Spitzenkandidat in Schönkirchen antreten, sondern Zillinger.

Der Ortschef zog daraufhin sofort die Reißleine, kehrte der ÖVP den Rücken und gründete eine eigene Bürgerliste. Mit dieser gewann Hofinger auch eindeutig die Wahl und zog erneut als Bürgermeister in den Gemeinderat ein. Zillinger, schwer geschlagen, erklärte in der Folge seinen Rücktritt und schied aus der Politik aus.

Dass sich die beiden Protagonisten bis heute nicht riechen können, ist irgendwie nachvollziehbar. Auch damit, dass ihm Hofinger im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg legt, musste Zillinger rechnen. Das Ganze ist jetzt die Retourkutsche – und Hofinger sitzt als Ortschef bzw. oberste Baubehörde am längeren Ast. Im Nachhinein muss man sagen: Zillinger legte sich damals mit dem Falschen an.