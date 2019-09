Der FC Marchfeld als Vorreiter, Stripfing als zweites positives Beispiel: Diese beiden Vereine gingen vorweg, fanden nach Hohenau und Untersiebenbrunn in den Neunzigern erstmals wieder den Weg in die Regionalliga. Dort lacht Mannsdorf/Groß-Enzersdorf nach fünf Spielen und ebensovielen Siegen von der Tabellenspitze. Aber auch der Stripfinger Auftritt kann sich mit Rang sieben sehen lassen. Vor allem die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, imponiert.

Drei Etagen tiefer wird nicht auf dem selben Niveau gekickt, was Hohenau und das Zweierteam des FC Marchfeld dort aber im Moment abliefern, verdient es auch, erwähnt zu werden: Beide Teams stehen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Nach Jahren mit vielen Legionären setzt man in Hohenau plötzlich vermehrt auf gute, einheimische Akteure aus der Umgebung. Der neue Social-Media-Auftritt des ASV macht ebenfalls Lust auf mehr.

Beim Liga- und Bezirkskonkurrenten in Groß-Enzersdorf fruchtet die Haubner-Arbeit langsam. Die Spieler scheinen verstanden zu haben, was sich der Coach von ihnen wünscht, und setzen das momentan gut um. Insgesamt kann man also sagen: Nicht nur in Österreichs dritthöchster Spielklasse wird in unseren Breitengraden hervorragende Arbeit geleistet.