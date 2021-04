Nun ist es also passiert: Der letzte verbliebene Meister aus der Saison 2015/16, als Stripfing den Titel in der 2. Landesliga Ost einfuhr, verlässt den Verein. Michael Popp wechselt nach Stockerau. Mit Jozef Grujbar, der seit einigen Jahren zugleich auch Platzwart in Stripfing ist, steht zwar noch ein weiterer im Kader der zweiten Mannschaft, als Teil der Ostliga-Truppe kann man ihn aber nicht mehr bezeichnen.

Mit Popp verlieren die Marchfelder nicht nur einen verdienten Abwehrspieler, sondern auch den Kapitän der Mannschaft und einen, der beim SVS viele Gesichter kommen und gehen sah. Bis zum Sommer des vergangenen Jahres war sein Stammplatz immer sicher. Unter Erwin Cseh wurde er vom Innen- zum Rechtsverteidiger umfunktioniert, gesetzt war er aber stets – genauso wie konstant.

Dass seine Reise im Marchfeld nun nach über fünf Jahren endet, ist schade, zeitgleich aber auch nachvollziehbar. Zu groß wäre der Aufwand – neben einem 40 Stunden-Job – in Stripfing und zu verlockend ist auch das Angebot von Heimatverein Stockerau. Die wollen nämlich das schaffen, was Popp schon gelang: den Aufstieg in die Landesliga.