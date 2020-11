In der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments streckte VP-Bürgermeister René Lobner der Opposition wieder die Hand aus: Würde sie ihn nicht ständig anpatzen und künftig konstruktiv mitarbeiten, könnte er den im Moment zeitlich eingeschränkten Zugang zu den Sitzungsunterlagen aufheben.

Zur Erinnerung: Vor allem die Grünen hatten mit ständigen Attacken und diversen Aufsichtsbeschwerden Lobner zur Weißglut gebracht. Daraufhin drehte der Stadtchef kurzerhand den Spieß um. Die Opposition darf seither die für Sitzungen nötigen Akten nur noch während der Öffnungszeiten des Rathauses einsehen – und nicht mehr abends bzw. am Wochenende.

Zurück zur Gemeinderatssitzung vergangenen Mittwoch: Lobners Aufruf zur Zusammenarbeit wurde in den Reihen der Opposition wohlwollend zur Kenntnis genommen. Drei Tage später, am Samstag, sah man aber wieder das gewohnte Bild: Grünen-Chefin Beate Kainz teilte in einer Aussendung erneut gegen Lobner aus ...