Die Gänserndorfer Grünen schießen sich derzeit auf die Blauen ein. Grund: FP-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner aus Untersiebenbrunn ist derzeit auch in einer Wohnung in Gänserndorf gemeldet. Somit hat er das aktive und passive Wahlrecht in der Bezirkshauptstadt. Die Grünen befürchten, dass Dorner bei den Gemeinderatswahlen im Jänner nicht nur in Untersiebenbrunn, sondern auch in Gänserndorf kandidiert. Deshalb beantragten sie, dass er aus dem städtischen Wählerverzeichnis gestrichen wird.

Dorner kontert, dass er sich aus rein privaten Gründen vorübergehend eine Unterkunft in Gänserndorf gesucht habe. Er wolle weder sein aktives noch passives Wahlrecht hier ausüben. Außerdem werde er sich demnächst in Gänserndorf wieder abmelden. War das Ganze also ein grüner Sturm im Wasserglas? Schwer zu sagen. Die Blauen sagen natürlich Ja. Die Grünen wiederum wollten auf Nummer sicher gehen. Wie auch immer: Der Wahlkampf hat soeben begonnen.