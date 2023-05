Desaster für die Blauen

Gänserndorf ist für die Freiheitlichen schon lange ein schwieriges Pflaster. Dass die Blauen jetzt aber keinen einzigen Vertreter mehr im Gemeinderat haben, muss aus ihrer Sicht besonders wehtun – genauso der Umstand, dass sich die Situation für die FPÖ erst nach der kommenden Kommunalwahl 2025 bessern kann.

Die Frage, warum Gänserndorf für die Freiheitlichen so problematisch ist, kann niemand so recht beantworten. In der Zeit, als die FPÖ mit Franz Weindl und Walter Krichbaumer zwei Stadträte stellte, war die blaue Welt noch in Ordnung. Dann brachen die beiden mit der Partei und traten als Bürgerliste auf.

Trotzdem ging die nächste Wahl für die FPÖ gut aus: Wieder gab es mit Rainer Elendner einen Stadtrat, der aber völlig überraschend verstarb. Sein Nachfolger Peter Vlasak blieb auch nicht lange. Er kehrte der Politik komplett den Rücken. Für die Blauen wird es also Zeit, wieder ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen – besser heute als morgen