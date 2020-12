Der erste Toptransfer des Winters ist durch: Alexander Pipal, 2018/19 Torschützenkönig der 1. Klasse Nord und auch seither stets im Spitzenfeld dieser Wertung, wechselt von Kreuttal zu Ligarivale Deutsch-Wagram.

Dass dieser Transfer (auch) einiges an finanziellem Aufwand bedurfte, liegt auf der Hand. Das wird den Tabellenzweiten aber ebenso wenig stören wie der Umstand, dass über dem bisherigen Angebot im Sturm nicht gerade das Schlagwort „Handlungsbedarf“ stand. Deutsch-Wagram holt seit Jahren Kracher, auch wenn es nicht zwingend nötig scheint – die Pandemie hat daran scheinbar nichts geändert.

Vielleicht ist es diesmal aber einfach Kalkül. Stand heute scheint wahrscheinlicher, dass bis zum Sommer nur die Halbserie komplettiert als die ganze Saison gespielt wird. Deutsch-Wagram hätte dann noch sieben Spiele, vier davon gegen die – in einer nicht ganz aussagekräftigen Tabelle – letzten Vier.

Der Weg zum Aufstieg könnte kürzer sein als in anderen Jahren. Das weiß auch die Konkurrenz. Und so sollen Poysdorf (1.) und Neusiedl (3.) unter jenen Teams sein, die gerade an einem anderen Knipser baggern: Florian Schön!