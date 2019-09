Die spinnen in Gänserndorf-Süd – also die Dornfinger, die seit einigen Wochen im Bereich der Hochwaldstraße ihr Unwesen treiben (die NÖN berichtete exklusiv). Die giftigen Tierchen sind offenbar „illegal“ über die Balkan-Route eingereist und versetzen nun die Marchfelder in Angst und Schrecken.

Angst und bange kann einem auf jeden Fall werden, wenn man sieht, dass sich die Vielbeiner bei uns pudelwohl fühlen. Des Pudels Kern wiederum dürfte die Klimaerwärmung sein, die es den Dornfingerspinnen ermöglicht bzw. nahelegt, sich in unseren Breitengraden anzusiedeln.

Wo wird das alles hinführen? Werden an der B8 einmal die Kokosnuss-Palmen wachsen? Wird es an March und Donau in absehbarer Zeit Karibik-Feeling geben? Hoffen wir nicht, denn dann wäre das Klima in der Region völlig im Eimer. Was die Dornfingerspinnen betrifft: Die werden wir überleben. Trotzdem muss man sie als Boten des Klimawandels wahr- und ernstnehmen.