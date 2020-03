Bei Kronberg gegen Markgrafneusiedl rückte der Sport in den Hintergrund. Joseph Asiedu, dunkelhäutiger Spieler der Gäste, wurde von einem Gegenspieler „Scheiss N.“ genannt, nachdem er ein Tor erzielt hatte. Der 25-Jährige ging danach auf So cial Media in die Offensive und warf Licht auf ein trauriges Thema, das auch im Profifußball regelmäßig für Aufregung sorgt.

Dieser Schritt ist gut und richtig. Wer grundlos beleidigt wird, soll damit nicht alleine fertig werden müssen und schon gar nicht schweigen. Richtig ist auch das Verhalten von Asiedus Mitspielern, die beim nächsten derartigen Vorfall gemeinsam abtreten wollen. Und richtig war auch das Verhalten des Kronberger Trainers, der seinen betroffenen Schützling nach dessen Fehlverhalten sofort vom Feld holte und fürs Erste suspendierte. Damit wehrte er noch größeren Schaden für den Verein ab, der eh schon zu negativer Aufmerksamkeit kam.

Spannend wird nun, wie der USC weiterhin mit der Sache umgeht. Eine längere Nachdenkpause ist kein Allheilmittel. Wenn dich neben Gegnern und neutralen Personen aber auch deine engsten Freunde und Kontakte klar spüren lassen, dass so ein Verhalten im Jahr 2020 keinen Platz hat, ist die Chance, solche Aussagen und – eine Ebene höher gedacht – dein Gedankengut zu verändern, wohl am größten.