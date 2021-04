Immer wieder beschweren sich Bürger aus dem Raum Gänserndorf, dass das Corona-Impfzentrum nicht in der Bezirkshauptstadt, sondern in Haringsee errichtet wird – es geht übrigens diese Woche in Betrieb. Das Argument der Kritiker: Die Gemeinde im Süden des Marchfelds sei viel zu weit entfernt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum erreichbar.

Nun, genauso gut könnte man in die Diskussion einwerfen: Wie kommen die Bewohner des südlichen Marchfelds dazu, für eine Covid-Impfung bis nach Gänserndorf fahren zu müssen? Landtagsabgeordneter René Lobner brachte es auf den Punkt, als er sinngemäß sagte: „Wenn die Leute 30 Minuten mit dem Auto in ein Shoppingcenter fahren, haben sie ja auch kein Problem.“

Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Außerdem: Haringsee ist nicht aus der Welt und mit dem „Marchfeld mobil“ kommt man sogar ohne eigenen Pkw bis vor die Tür des Impfzentrums. So ein Service gibt es nicht einmal in Wien.