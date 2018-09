Eigenen Aussagen nach tritt Herbert Steindl aus freien Stücken und ganz ohne Druck seitens seiner Partei als freiheitlicher Chef im Bezirk Gänserndorf zurück. Warum? Weil er in dieser Funktion alles Wichtige erreicht habe und er sich künftig mehr auf die Politik in seiner Heimatgemeinde Untersiebenbrunn konzentrieren möchte. Dort habe er noch viel vor und rechnet mit einem Erdrutschsieg für seine Fraktion bei der Gemeinderatswahl 2020. Steindl ist auch überzeugt davon, dass die absolute SPÖ-Mehrheit in Untersiebenbrunn gebrochen werde.

Das alles klingt nach heiler Welt bei den Blauen und für Steindl. Seine innerparteilichen Kritiker sehen dies natürlich anders: Sie prophezeiten schon vor Monaten, dass Steindl nicht mehr lange im Bezirksparteichef-Sessel sitzen werde, weil er für den FP-Landtagsabgeordneten Dieter Dorner, ebenfalls aus Untersiebenbrunn, Platz machen müsse. Wie auch immer: Grundsätzlich ist es schon sinnvoll, dass der ranghöchste Landespolitiker auch das Amt des Bezirksparteichefs innehat – so wie bei ÖVP und SPÖ.