Der Bezirk wächst und wächst – mit diesen Worten begründete VP-Landtagsabgeordneter René Lobner die Idee einer größeren Park&Ride-Anlage zwischen Gänserndorf und Strasshof.

Das ist aber auch die Begründung für das enorme Verkehrsaufkommen, das durch den Bau der Marchfeld-Schnellstraße S8 endlich aus den Orten gelenkt werden soll, wie die dritte Landtagspräsidentin Karin Renner meint.

Und es ist jene Begründung, die AMS-Leiter Alfred Walbert anführt, wenn er erklären soll, weshalb in Gänserndorf die Zahlen der Arbeitssuchenden nicht so deutlich zurückgehen wie im ganzen Land.

Die Gemeinden brauchen Zuzug, um am Leben zu bleiben. Doch er stellt die Verantwortlichen auch vor Herausforderungen, die Infrastruktur muss mithalten können. Um diese zu bewältigen, braucht es Ideen und Mut, diese anzupacken. Mit dem Pkw zur Park&Ride-Anlage in der grünen Wiese zu fahren, ist immer noch besser, als mit dem Auto bis vor die Haustür des Arbeitsplatzes zu pendeln, nur weil man am Bahnhof keinen Parkplatz bekommt.