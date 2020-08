Die Meisterschaft hat kaum noch begonnen, da ist der SC Leopoldsdorf irgendwie schon angezählt. Mit dem 3:8 in Prottes und dem 0:5 beim zweiten Team des FC Marchfeld kassierte man schallende Ohrfeigen. Auch gegen Neusiedl aus der 1. Klasse spielte man nur 0:0.

Dass es schwer werden würde, wussten die Verantwortlichen freilich schon vorher. Sie sprachen von einem Neuanfang und einer Bühne, die man den jungen Spielern im Kader geben wolle. Das kam wohl mitunter zustande, weil die Ressourcen für noch mehr etablierte Spieler nicht da waren, ist aber trotzdem gut. Bei zu wenigen Vereinen wird auf die Jugend gesetzt.

Der heikle Punkt ist aber die nötige Balance, vor allem in der vielleicht stärksten 2. Landesliga Ost aller Zeiten. Ist Leopoldsdorf komplett, kriegt man sie vielleicht hin. Fehlen so viele wie aktuell, ist man klarer Abstiegskandidat. Zu viel Misserfolg täte weder Stimmung noch jeglicher Entwicklung gut.

Wohltuend ist in Zeiten wie diesen ein Wechsel der Perspektive. Denn noch vor knapp einem Jahr war der SCL in argen Turbulenzen, die Zukunft des Vereins unklar. Heute ist davon keine Rede mehr, der SCL lebt, der SCL spielt. Vielleicht in der falschen Liga. Ab Samstag muss er das Gegenteil beweisen.