Er weiß, was Demut ist

Chudi Joseph Ibeanu ist ein freundlicher Mann. Er entschuldigt sich sogar für Umstände, für die er nichts kann. So zum Beispiel dafür, dass sich der NÖN-Redakteur geirrt hatte und einen Tag zu früh zum Interview-Termin gekommen war.

Dieses empathische Verhalten kann man nicht so leicht vortäuschen. Der neue Pfarrer der Bezirkshauptstadt weiß, was Demut ist. Er wuchs Ende der 1960er- bzw. Anfang der 1970er-Jahre in Nigeria auf – mitten in den Wirren des berühmt-berüchtigten Biafra-Krieges und einer Hungersnot, die die westliche Welt erschütterte. Über 2,5 Millionen Menschen sollen damals verhungert oder ermordet worden sein.

Wer solche Tragödien miterlebt hat, ist für den Rest seines Lebens traumatisiert. Auch Chudi Joseph Ibeanu wird die Bilder nie aus dem Kopf bekommen. Sein Rezept für die Vergangenheitsbewältigung war, dass er sich dem Glauben und der Kirche zuwandte. Voller Demut nahm er sein Amt in Gänserndorf an – begegnen auch wir diesem Mann demütig!