Freund, Feind, Parteifreund. Ein altbekanntes Sprichwort, welches Alfred Vielnascher – bis vergangene Woche noch Mandatar der ÖVP in Bad Pirawarth – am eigenen Leib zu spüren bekam: Seine Partei nominierte ihn zwar, die Nachfolge von Ex-Vize Josef Kaufmann anzutreten. Stimmte bei der Wahl dann aber für einen anderen. Vielnascher traf das aus heiterem Himmel. Seine Reaktion? Er legte alle Ämter innerhalb der ÖVP nieder.

Zurück bleibt nach dieser Aktion weit mehr als ein enttäuschter Ex-Mandatar. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Sie wäre auch Vielnascher zumutbar gewesen.

Was die Menschen in der Politik oft vermissen, ist Ehrlichkeit, den Mut, auch unangenehme Dinge anzusprechen. Wer nicht ehrlich ist, muss mit einem Vertrauensverlust rechnen. Nicht nur beim „angeschmierten“ Mandatar, sondern auch bei der Bevölkerung, die am Ende der Legislaturperiode schließlich entscheiden muss, wem sie am meisten vertraut.