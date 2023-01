Finanzierung wird das Kriterium

Das Bundesheer will seine Kaserne aus der Stadt an den Stadtrand verlegen. Für die Planung, was dann auf das fast sechs Hektar große Areal in der Stadt kommen soll, will Bürgermeister Erich Stubenvoll die Bürger einbinden und viel Grünraum schaffen.

Super!

Der wahre Kraftakt dabei wird aber nicht das Schmieden des Konsenses, sondern wie dieser Neubau eines ganzen Stadtteiles finanziert werden soll.

Auch wenn man auf gemeindekassensparende Modelle setzt, muss zuerst einmal der Kaufpreis des Areals ausgelegt werden. Und: Das Kasernengelände ist ja nicht das einzige Projekt, das der Umsetzung harrt: Neben den laufenden Arbeiten an der Infrastruktur will auch ein Hauptplatz zeitnahe neu gestaltet werden.

Alles machbar. Bei der Lösung sollten aber die Gemeindeschulden nicht explodieren.