Finger weg von der Klinik

„Wir sind ein äußerst hoch qualifiziertes Dienstleistungsunternehmen, welches eine bedarfsorientierte und leistungsfähige medizinische Basis-Versorgung anbietet.“ – So steht es auf der Website der Gänserndorfer Tagesklinik.

Ihr Ruf sieht bekanntlich anders aus: Immer wieder beschweren sich Bürger, dass sie im MZG schlecht oder gar nicht behandelt wurden. Trotzdem: Im Notfall ist jeder froh, dass es diese Einrichtung, die tagsüber äußerst gut frequentiert ist, gibt.

Klar, während der Nacht verirren sich nur sehr wenige Menschen in die Tagesklinik. Das war schon immer so und wird sich auch künftig nicht wesentlich ändern. Deshalb aber den Nachtdienst einzusparen, wäre der völlig falsche Weg. Wenn es um das Retten von Menschenleben geht, dürfen die Kosten keine Rolle spielen – schon gar nicht in einem Bezirk, der als einziger in ganz NÖ kein vollwertiges Krankenhaus hat!