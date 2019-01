Er galt immer als Schwieriger, der überall Feinde sah – auch dort, wo es gar keine gab. Er war auch nie ein klassischer Parteisoldat, die SPÖ sah er bloß als Mittel zum Zweck: Die Rede ist vom Hohenauer Bürgermeister Robert Freitag. Jetzt trat der 61-Jährige überhastet zurück, um einer Abwahl durch den Gemeinderat zuvorzukommen. ÖVP und SPÖ hatten nämlich einen Misstrauensantrag gegen ihn eingebracht.

Freitag war immer ein Einzelgänger, der oft wichtige Entscheidungen traf, ohne vorher den Gemeinderat zu informieren. Damit machte er sich auch außerhalb seiner Fraktion keine Freunde.

Innerhalb der eigenen Partei gärte es schon länger: Es soll bereits mehrere Male vereinbart worden sein, dass sich Freitag vom Orstschef-Sessel zurückzieht und diesen an einen Jüngeren übergibt. Als es so weit war, soll er sich aber nicht mehr an die Abmachung erinnert haben. Freitag hätte als erfolgreicher Bürgermeister strahlend abtreten können, so aber hat er sich selbst demontiert.