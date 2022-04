Frust und Druck

Am 24. Jänner ist Hohenau in die Vorbereitung gestartet – vor über elf Wochen. Das erste Rückrundenspiel sollte am 19. März über die Bühne gehen. Fast vier Wochen her. Die Gründe sind bekannt, Corona-Fälle beim ASV, aber auch bei den jeweiligen Gegnern verhinderten Spiel um Spiel – zuletzt den Titelkracher in Langenlebarn.

Ein gewisser Frust wird sich längst eingestellt haben. Und auch der Druck ist nicht zu verachten. Der ASV will in die zweite Landesliga, hatte schon bei den Abbrüchen 2020 und 2021 Pech. Jetzt war man wieder in guter Position – und ist es immer noch. Und doch wird es von Tag zu Tag schwieriger.

Zu hoffen ist, dass man die fehlenden Spiele wirklich alle nachholen kann. Sonst würde ein Quotient (Punkte durch Anzahl der absolvierten Spiele) über den Ausgang der Meisterschaft entscheiden. Eine Variante mit Tücken, aber eine, die irgendwie zu den letzten Jahren passen würde.