Die Coronapandemie und all ihre Folgen sorgen bei den Sportfunktionären für ein dünnes Nervenkostüm. Das zeigen diese mit zunehmender Häufigkeit auch via Social Media. Jüngstes Beispiel: Pavel Franko, Trainer des UHC Gänserndorf.

Der Slowake war gar nicht erfreut darüber, dass die beiden Heimpartien gegen Horn am Matchtag abgesagt wurden, weil Horn nicht auf zwei tschechische Legionäre zurückgreifen konnte. Er drückte in einem langen Facebook-Post sein Unverständnis über Gegner und sinngemäß auch den Verband aus.

Franko ist bekannt dafür, dass er sein Herz auf der Zunge trägt, auch als Spieler schoss er emotional aufgeladen schon ab und an über das Ziel hinaus. Dieses Fazit könnte man auch diesmal ziehen, denn eine Aussage von Horn-Obmann Manfred Bareis macht Sinn: Wenn der Lockdown schon im Raum stehe, müsse man nicht an diesem Tag noch zwanghaft ein Landesliga-Spiel durchdrücken. Laut Bareis war auch das ein Absagegrund.

Tatsächlich ist in der Verständigung des Verbands an die Vereine aber nur von der fehlenden Einreisemöglichkeit der Legionäre die Rede. Auch das Parallelspiel der Runde in Eggenburg fand am Samstag statt. Ganz schlüssig ist das nicht. Ein wenig kann man Franko also durchaus verstehen.