Nachdem das Lagerhaus seinen Agrarhandel in Gänserndorf mit Ende des kommenden Jahres schließt, stellt sich natürlich die Frage, was mit dem riesigen Gelände passiert. Hier ist noch kein entsprechender Beschluss vonseiten des Lagerhauses gefallen. Sollte das Areal neben dem Bahnhof, das mitten im Stadtzentrum liegt, am freien Markt verkauft werden, müsste die Gemeinde zuschlagen.

VP-Bürgermeister René Lobner hält sich bei diesem Thema noch bedeckt: „Zuerst muss das Lagerhaus einmal intern klären, wie es weitergeht. Da sind wir nicht eingebunden.“ Und wenn es zum Kauf angeboten wird? „Dann gäbe es noch immer vieles zu prüfen“, weiß Lobner.

Gemeint ist die jetzige Widmung. Um das Gelände nämlich für Wohnbau-Projekte verwenden zu können, müsste es umgewidmet werden, was sogar die Zustimmung des Landes NÖ erfordert. Trotzdem: Das Areal wäre für die Stadt perfekt. Auf der Fläche könnte man das Zentrum weiterentwickeln und Gänserndorf erheblich aufwerten.