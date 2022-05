Grüne auf Tauchstation

Bisher gab es heuer zwei Großveranstaltungen im bzw. für den Bezirk Gänserndorf: zum einen die Eröffnung der NÖ Landesausstellung in Marchegg, zum anderen den Marchfeldtag in Wien. Bei beiden Events waren Lokalpolitiker aller Couleurs vertreten – also von der ÖVP, der SPÖ und der FPÖ. Nur eine Partei glänzte stets durch Abwesenheit – die Gänserndorfer Grünen.

Warum dies so ist, weiß eigentlich niemand so recht. Es war aber auch in der Vergangenheit immer so, dass die Öko-Partei aus dem Bezirk große überregionale Events mied wie der Teufel das Weihwasser.

Vielleicht fühlen sich die grünen Politiker bei solchen Veranstaltungen mit hunderten oder tausenden Besuchern deplatziert. An einer notwendigen Anreise mit dem verpönten Auto kann es auf jeden Fall nicht liegen: Vor allem die Bundeshauptstadt lässt sich mit den Öffis gut erreichen.