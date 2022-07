Im Cup ist alles möglich

Der FC Marchfeld trifft am Samstag in der ersten Runde des ÖFB-Cups auf Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau – und rechnet sich Chancen aus. Er muss bemüht sein, defensiv gut zu stehen und – so lange es geht – die Null zu halten. Zwingt man die Vorarlberger in die Verlängerung oder sogar in ein Elferschießen, ist alles drin. Oder der Lucky Punch gelingt durch einen Standard.

Stripfing hat im August 2020 – damals sogar auswärts – gezeigt, dass Lustenau zu biegen ist, und auch in Mannsdorf gab es schon kleine Fußballwunder. Nachzufragen bei Paul Weissensteiner, der 2016 den entscheidenden Strafstoß gegen Wacker Innsbruck verwandelte und seine Mannen in die nächste Runde brachte.

Klar, es muss alles zusammenpassen, die Marchfelder einen Sahnetag und der Gegner

einen weniger guten erwischen. Doch der Cup zeigt immer wieder: Da ist alles möglich.