Nun ist sie also geschlagen, die erste Amateurfußball-Transferzeit nach Corona. Bei Redak tionsschluss waren zwar noch zwei Tage über, in welchen die Bezirksvereine Spieler holen oder loswerden konnten, allzu viel sollte sich im Finish aber nicht mehr getan haben. Und ohnehin war schon jetzt zu sehen: Corona dürfte nicht viel verändert haben. Die Transferlisten der einzelnen Ligen sind gegenüber der Übertrittszeit im Sommer 2019 geschrumpft, aber nicht in dem Ausmaß, wie man vielleicht denken konnte. Auch heuer wurden fleißig Spieler transferiert, gab es solche, die nach einer Zusage an einen Verein doch noch wo anders landeten. Alles wie gehabt.

Verlass war auch einmal mehr auf die zwei „Großklubs“: Nach einem außergewöhnlich ruhigen Winterfenster krempelten Mannsdorf/Groß-Enzersdorf und Stripfing den Kader gewaltig um, obwohl man beim Ostliga-Abbruch Erster und Fünfter war. Beim FCM hatte die Verjüngungskur wirtschaftliche Gründe, der Kader scheint trotzdem gelungen. Zweiteres darf auch Stripfing behaupten, hier ging man die Umstrukturierung gefühlt aber freiwilliger an. Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, je zehn Zu- und Abgänge, und dann noch der Rückzug von Hannes Riedmüller. Mit diesem Verein kannst du Bücher füllen – vor Corona, nach Corona.