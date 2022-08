„Insta“ & Co

Sportlich ist der FC Marchfeld, genau wie Lokalrivale Stripfing, dem Zenit seiner Möglichkeiten mittlerweile nahe gekommen. Ein Spitzenteam in der dritten Liga, Kicker im Kader, die eben noch Bundesliga spielten, attraktiver Fußball – viel mehr geht nicht. Eventuell gelingt einem der beiden wirklich noch der Schritt in die zweite Liga, aber das war’s dann auch.

Was Bekanntheit, Beliebtheit und Ansturm auf Heimspiele betrifft, sind beide durchschnittlich unterwegs. 320 Zuschauer zählte der FCM beim ersten Heimspiel, 333 sowie 150 waren es bei Stripfing. Ähnliche Werte wie in der Vorsaison. Nicht schlecht, aber doch ausbaufähig.

Die Digitaloffensive des FC Marchfeld macht deshalb Sinn. Mit dem so riesig gewordenen

eigenen Nachwuchs bindet man dutzende sportaffine Kinder und vielleicht auch deren Familien für die Zukunft an sich. Die anderen muss man dort abholen, wo sie sich heutzutage eben rumtreiben: auf Instagram, YouTube & Co ...