Die Coronakrise brachte auch im Bezirk Gänserndorf alles durcheinander: Veranstaltungen und Feste mussten abgesagt werden und die Lokalpolitik stand mehr oder weniger still. Das soll sich nun ändern. Im Rahmen der „neuen Normalität“ laden die ersten Kommunen, darunter Gänserndorf und Strasshof, zu ihren kommenden Gemeinderatssitzungen – in großen Sälen, wo genug Sicherheitsabstand garantiert werden kann. Natürlich müssen alle Anwesenden Schutzmasken tragen.

Apropos: Lässt ein Politiker seine Maske fallen, bedeutet dies künftig etwas ganz anderes als früher in der „alten Normalität“ – da gilt es jetzt aufzupassen, damit es zu keinen Missverständnissen und vor allem zu keinen Infektionen kommt. Hingegen: Die mittlerweile gängige Redewendung „Koste es, was es wolle!“ wird man in den Gemeindestuben des Bezirks – auch in den schwarzen – eher selten hören.

So bleibt nur zu hoffen, dass die kommenden Gemeinderatssitzungen wieder ein Stück Normalität – egal, ob alt oder neu – in den derzeitigen Corona-Ausnahmezustand bringen.