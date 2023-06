Jetzt Farbe bekennen

In der dieswöchigen Gemeinderatssitzung soll eine Entscheidung über die Zukunft der ehemaligen Synagoge fallen. Zwei Möglichkeiten gibt es für die Gemeinde: Weiterhin auf einem Abbruch des desolaten, aber seit 2018 denkmalgeschützten Gebäudes beharren und diesen vor Gericht erstreiten. Oder das alte Haus sanieren und künftig zum Beispiel als Museum adaptieren.

Natürlich gäbe es noch eine dritte Variante, die aber niemandem wirklich etwas bringt: Zusehen, wie das Gebäude weiter verfällt bzw. im Zustand 2018 erhalten. Dies ist nämlich die Auflage des Bundesdenkmalamtes für den Hausbesitzer, also die Kommune.

In der Gemeinderatssitzung muss nun auf jeden Fall jede Fraktion Farbe bekennen: ÖVP, SPÖ und die mittlerweile nicht mehr im Stadtparlament vertretene FPÖ waren ja von Beginn an für den Abbruch des Gebäudes, um dort Parkplätze errichten zu können. Die jetzige Entscheidung der Politik muss also als historisch wichtig gewertet werden.