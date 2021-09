Die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) aus Markgrafneusiedl hat recht, wenn sie sagt: „Das ständige Hin- und Herschieben der heißen Kartoffel S8 muss endlich ein Ende haben.“ Dass das Bundesverwaltungsgericht das UVP-Verfahren jetzt an das Umwelt- und Verkehrsministerium zurückverwiesen hat, schlägt dem Fass den Boden aus. Hier will offenbar niemand eine Entscheidung treffen.

Und so geht das Ganze schon seit 20 Jahren. Die verantwortlichen Bundespolitiker wechseln, genauso die zuständigen Ministerialbeamten sowie die Entscheidungsträger und Sachverständigen der ASFINAG. So wird ein Projekt so lange verzögert, bis es irgendwann nur noch reif für die Mülltonne ist. Und die Leitragenden sind jene Bürger, die das Verkehrschaos vor ihrer Haustür haben.

Also: Sollte die S8 umwelttechnisch nicht realisierbar sein, dann sagt es bitte offen, damit das Versteckspiel endlich vorbei ist und andere Lösungen gesucht werden können.