Das war natürlich Wasser auf die Mühlen der Windrad-Gegner: Der Zwischenfall in Glinzendorf, bei dem ein sieben Tonnen schweres Rotorblatt von einer Anlage abbrach und 100 Meter in die Tiefe stürzte. Zum Glück wurde dabei niemand verletzt oder gar getötet. Beides hätte aber leicht passieren können. Bekam die saubere und sichere Windenergie damit einen schwarzen Fleck auf ihrer sonst so weißen Weste?

Gefährlicher Vorfall Glinzendorf: Windrad-Rotorblatt stürzte in die Tiefe

Die von den Kritikern penibel geführte Mängelliste wurde auf jeden Fall länger: Zu Landschaftsbild-Verschandelung, Lärmbelästigung und Vogelschreck kommt jetzt noch die Gefahr dazu, von einem Teil eines Windrades erschlagen zu werden. Auch wenn die EVN als Park-Betreiber beteuert, dass dieses Ereignis einzigartig gewesen und es noch nie zu einem ähnlichen Unglück gekommen sei, weht für sie nun ein schärferer Wind: Sollten sich derart gefährliche Pannen wiederholen, kann es eng werden für die Zukunft dieser sauberen Energieform.