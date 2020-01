Gleich in mehreren Gemeinden des Bezirks kam es zu Verschiebungen der Machtverhältnisse: So hat es Gänserndorfs VP-Bürgermeister René Lobner künftig um einiges leichter – er holte die absolute Mehrheit für seine Partei und kann nun allein regieren. Die ehemalige rote Hochburg – bis 2005 hatten die Genossen die „Absolute“ – ist jetzt endgültig Geschichte.

Spannender wird es in Matzen, wo die ÖVP wieder die SPÖ überholte und jetzt den Anspruch auf den Bürgermeister-Sessel erhebt. Für die amtierende Ortschefin Claudia Weber, die sich mit ihren roten Genossen zerwarf, könnte noch der Vizebürgermeister-Sessel übrigbleiben. Auch in Schönkirchen ist die ÖVP wieder stimmenstärkste Partei. Vermutlich wird sie mit der SPÖ koalieren, der jetzige Listen-Bürgermeister Peter Hofinger soll inoffiziell schon seinen Rücktritt erklärt haben. Und in Untersiebenbrunn zeichnet sich eine türkis-blaue Koalition ab. SP-Bürgermeister Helmut Wagner müsste dann seinen Hut nehmen.

Hier findet ihr alle Ergebnisse der NÖ Gemeinderatswahl 2020 auf einen Klick

Hier geht's zu unserem Sonderressort: https://www.noen.at/gemeinderatswahl