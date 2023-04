Jetzt wird’s kompliziert

„Zwei Juristen, drei Meinungen“, heißt es landläufig – und das trifft wahrscheinlich auch in Obersiebenbrunn zu, wenn man sich die jüngste Entwicklung in der dortigen Unterschriften-Affäre ansieht. Ein abtrünniger SPÖler hatte bekanntlich gesagt, dass seine Unterschrift gefälscht worden sei und er nie auf sein Mandat verzichtet hatte. Dadurch wurde das Ortsparlament in der Folge auch nicht aufgelöst, was wiederum den Plan der „richtigen“ Roten vereitelte.

Wenn nun der Verfassungsschutz sagt, dass er die Ermittlungen aufgrund der angeblichen Fälschung wegen Ergebnislosigkeit einstellte – was bedeutet das? Die SPÖ meint, dass die Unterschrift somit nicht gefälscht war. Die ÖVP hingegen ist der Ansicht, dass kein Schuldiger für die Fälschung gefunden werden konnte, diese aber weiterhin Tatsache sei. Vielleicht sollte man einen dritten Juristen fragen ...