Adi Hütter verlautbarte nach seinem Wechsel von Frankfurt nach Mönchengladbach, keinen seiner Akteure zum neuen Verein mitzunehmen. Für Carsten Jancker gilt dieses „Gentlemen’s Agreement“ offenbar nicht: Bis dato sind es mit Strapajevic, Pichler und Oppong drei Spieler, die ihrem früheren Trainer vom FC Marchfeld zum DSV Leoben folgen. Kann man so machen, muss man aber nicht unbedingt.

Was die sportliche Perspektive betrifft, sind die Transfers nochmal einen Deut mehr zu hinterfragen. Oppong und Strapajevic sollen gute Offerten vom FC Marchfeld vorliegen gehabt haben, Ersterer sprach in der Vergangenheit auch vom Ziel Bundesliga. Dass er jetzt eine Liga runtergeht, um Teil des Leobener „Projekt 2028“ zu sein, verwundert schon.

FCM-Sportdirektor Ernst Baumeister meinte, bei solchen Angeboten wolle man gar nicht mithalten und spielte die finanzielle Seite an. Bleibt für die Akteure nur zu hoffen, dass das hochgepriesene Angehen in der Steiermark nicht schon 2025 oder 2026, in welcher Liga auch immer, scheitert. Beim FC Marchfeld hätte man zumindest gewusst, woran man ist.