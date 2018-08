Nach dem Rüsselkäfer treibt nun der Borkenkäfer (er gehört übrigens zur Familie der Rüsselkäfer) im Bezirk Gänserndorf sein Unwesen. Während ersterer einen erheblichen Teil der Zuckerrüben vernichtete, bringt zweiterer – langsam, aber sicher – die Nadelwälder in der Region um. Die befallenen Bäume sind nicht mehr zu retten, sie müssen so schnell wie möglich gefällt und abtransportiert werden.

Die einst von Herrscherin Maria Theresia angelegten Kiefernwälder im Raum Gänserndorf – sie dienten als Windschutz und dazu, die Bodenerosion zu stoppen – könnten also bald der Vergangenheit angehören. Die Auswirkungen wären vermutlich katastrophal – nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für das gesamte ökologische Gleichgewicht.

Aber was tun? Auf keinen Fall dürfen die Verantwortlichen so lange warten, bis die letzte Föhre am Boden liegt. Schon jetzt müssen schädlingsresistente und zukunftssichere Bäume gepflanzt werden, die die Kiefern ersetzen – damit aus dem Marchfeld, der Kornkammer Österreichs, keine Wüste wird.