Stripfings Alexander Strobl darf also nicht wechseln, weil eine Frist versäumt wurde. Erst vor wenigen Tagen war der „Fall Mauerwerk“ in aller Munde, nun gibt es einen ähnlichen. Ähnlich deshalb, weil diesmal kein Fehler vom aufnehmenden Verein gemacht wurde, sondern vom abgebenden. Es gab keine Transfermodalitäten mehr zu klären, beide Seiten waren sich einig und hatten das Verhältnis schon lange aufgelöst.

Der SAK machte alles richtig, meldete den Spieler fristgerecht an und wartete die Freigabe von Stripfing ab – die allerdings nicht kam. Freilich, die Salzburger hätten sich auch früher da rum kümmern können, dennoch haben sie innerhalb der Frist gehandelt – vergleichbar mit dem Poststempel. Da gilt auch das Datum des Abdrucks, nicht des Ankommens. Hätte noch eine Ablöse oder dergleichen vereinbart werden müssen, wäre die Sachlage zweifellos anders – so allerdings entscheidet ein nicht getätigter Knopfdruck

einer einzigen Person darüber, ob ein Spieler zu einer Zwangspause von sechs Monaten verdonnert wird.

Konnte man das Urteil bei Mauerwerk – so hart es auch war – noch nachvollziehen, so fällt das in diesem Fall ungleich schwerer. Stripfing verabsäumte eine Frist, Strobl und der SAK müssen dafür bezahlen.