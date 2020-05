Die Stimmung hatte etwas Skurriles, aber auch Bedrohliches an sich: An die 40 Menschen saßen mit Sicherheitsabstand im riesigen Keller der Gänserndorfer Stadthalle. Alle trugen bunt gefärbte Schutzmasken über Mund und Nase, außer FPÖ-Gemeinderätin Ingrid Öhler, was offenbar ihrer Parteilinie geschuldet war.

Nicht wirklich mit der Maske anfreunden konnte sich auch VP-Gemeinderat Gerhard Schönner. Der gesellige Gastwirt und Winzer war der Erste, der die Nase voll hatte und die Maske fallen ließ. Alle anderen Mandatare hielten länger durch, manche wenige sogar bis zum Schluss – nämlich die Grünen und der NEOS-Gemeinderat. Bei ÖVP und SPÖ war nach zwei Stunden Sitzung die Luft draußen – mehr als die Hälfte ihrer Mandatare hatte die Maske mittlerweile abgelegt.

Die Sitzung zeigte wieder einmal, wie der gelernte Österreicher tickt: Nachdem das Tragen der Maske in diesem Fall nicht verpflichtend war, wählte die Mehrheit langsam, aber sicher die maskenlose Komfortzone. Was blieb, war ein unsicherer Beigeschmack.