Kurioses aus der Kläranlage

Was macht es schon, wenn ich das bisschen Öl, in dem ich meine Fischstäbchen frittiert habe, im WC entsorge? Viel, weil dies kein Einzelfall ist, wie sich im Gespräch mit dem Leiter der Gänserndorfer Kläranlage zeigt.

Um das Fett aus dem Abwasser zu bekommen, braucht es mehr Energie. Diverse Putztücher, Damenhygieneartikel, kleinere und sogar größere Kleidungsstücke und weitere Kuriositäten finden ihren Weg in die Kläranlage. Und verstopfen; legen Pumpen lahm, mehrmals im Jahr.

Was macht das schon? Einiges. Denn die Bürger schneiden sich mit dieser Ignoranz langfristig nur ins eigene Fleisch. Steigt der Energieverbrauch beim Klären; häufen sich die Reparaturen, dann steigen irgendwann auch Kosten. Diese zahlt am Ende der Bürger. Und da macht es dann plötzlich viel aus, wenn man‘s im Börsel spürt – da darf sich die Gemeinde nicht denken: Was macht es schon?