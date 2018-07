Vizebürgermeisterin Margot Linke hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Bezirkshauptstadt keinen leichten Stand. Nahezu jeder Punkt, den die Grüne vortrug, wurde von ihren Kollegen im Gremium kritisiert. Zu oft antwortete sie auf Fragen mit „Ich glaube“ oder mit „Ich weiß es nicht“. Das ging sogar so weit, dass ihr vorgehalten wurde, zu wenig Engagement an den Tag zu legen. Einsatz zeigen die Grünen bei Themen, die ihnen am Herzen liegen, sehr wohl, wie ihr Kampf um die alte Synagoge zeigt.

Aber gerade als Vizebürgermeisterin einer ehemaligen Oppositionspartei steht Linke mehr als jeder andere unter Beobachtung: Von der Bürgermeisterpartei, weil sie nicht zu ihr gehört. Und von der Opposition, weil sie dieser ebenfalls nicht mehr angehört. Wer unter solcher Beobachtung steht, der muss besser sein als die anderen, um seinem Amt gerecht zu werden. Ein Konzept zu präsentieren, wenn man um Geld der Gemeinde bittet, gehört hier auf jeden Fall dazu. Lieb sein allein reicht nicht, um als Regierungsmitglied in einer Bezirkshauptstadt zu reüssieren.

