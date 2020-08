Die ehemalige Gänserndorfer Grünen-Vizebürgermeisterin und jetzige Gemeinderätin Margot Linke schießt sich auf Prüfungsausschuss-Obfrau Ingrid Öhler ein. Öhler, die nach einem Konflikt mit der FPÖ aus der Partei austrat und nun als wilde Mandatarin im Stadtparlament sitzt, soll zu unrecht Vorsitzende des Prüfungsausschusses sein, weil sie als solche nie rechtmäßig in der ersten Sitzung des Ausschusses gewählt worden sei. Diese Vorwürfe hatten zuletzt schon die Freiheitlichen erhoben.

Tatsächlich wurde Öhler wegen der Coronakrise mittels Umlaufbeschluss (schriftliche Abstimmung) zur Ausschuss-Chefin gewählt. Daran sollte sich auch Linke erinnern.

Der NÖN liegt nämlich ein E-Mail vor, das die Grüne im März an die anderen Ausschuss-Mitglieder schickte – mit folgendem Inhalt: „Öhler wurde mehrheitlich zur Prüfungsausschuss-Vorsitzenden gewählt, wodurch eine Wahl im Ausschuss meiner Ansicht nach obsolet ist.“ Also was jetzt, Frau Linke?