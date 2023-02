OMV in der Zwickmühle

Sie kann einem fast schon leidtun – die OMV. Egal, was sie macht, setzt es für sie verbale Prügel. Sind die Treibstoff- und Gaspreise zu hoch, hagelt es Kritik. Genauso, wenn der Mineralölkonzern Erdgas fördern will – aktuell in Franzensdorf (die Bohrstelle nennt sich zur allgemeinen Verwirrung Wittau), wo die Probebohrungen schon begonnen haben, und demnächst in Gänserndorf, genauer neben der Weikendorfer Remise.

Haken an der Sache: In beiden Fällen befinden sich die Bohrstellen in einem äußerst sensiblen Bereich, nämlich direkt neben einem Naturschutzgebiet.

Sofort schreien natürlich die Grünen auf. Dabei wird die OMV selbst von der Bundesregierung vor sich hergetrieben. Sie soll auf heimischem Boden Quellen erschließen, damit Österreich nicht so stark vom russischen Gas abhängig ist.

Klingt nach einer Zwickmühle, aus der es keinen Ausweg gibt ...