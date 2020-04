Irgendetwas dürfte die Gänserndorfer Opposition an der derzeitigen Lage missverstanden haben. In die häusliche Quarantäne müssen sich eigentlich nur jene begeben, die am Coronavirus erkrankt sind. Warum SPÖ, Grüne, FPÖ und NEOS geschlossen die selbst auferlegte Isolation wählten, ergibt nicht wirklich einen Sinn. Die politische Arbeit muss schließlich auch während der Krise weitergehen.

Seit Wochen aber gibt es kein Wort des neuen Shooting-Stars der Öko-Partei, Günter Schweitzer, und des NEOS-Newcomers Joseph Lentner. Auch von den seit der letzten Wahl stark geschrumpften Roten und Blauen der Bezirkshauptstadt hört man absolut nichts.

Nur die ÖVP mit Bürgermeister René Lobner geht ihren Weg zielstrebig weiter und forciert ein Projekt nach dem anderen. Wo sind die Ideen und Vorschläge der Opposition? Vor der Gemeinderatswahl im Jänner waren alle dick da und jetzt herrscht plötzlich Funkstille. Böse Zungen könnten behaupten: Die Coronakrise kam der Opposition gerade recht.