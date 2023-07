Opposition zu schwach

Die jüngste Sitzung des Gänserndorfer Stadtparlaments machte es wieder einmal deutlich: Die Opposition ist einfach zu schwach. Gerade die Grünen können in der verbalen Konfrontation mit der ÖVP-Bürgermeisterpartei zeitweise mithalten. Der Rest schweigt – und stimmt zu.

Was ist aus der einst so mächtigen SPÖ geworden? Ein bemitleidenswerter Haufen von frustrierten Jasagern? Sieht fast so aus. Stadtrat Michael Hlavaty hat sich schon seit Längerem aus den Debatten zurückgezogen, nachdem er sich bei einem Streitgespräch mit ÖVP-Bürgermeister René Lobner eine blutige Nase geholt hatte. Auch der roten „Zukunftshoffnung“ Rudolf Plessl, Ex-Bürgermeister von Untersiebenbrunn und einstiger Nationalrat, fehlten zuletzt die Worte, um den Schwarzen Paroli bieten zu können.

Die FPÖ ist im Gemeinderat bekanntlich nicht mehr existent und NEOS-Mandatar Joseph Lentner hat in der jüngsten Vergangenheit ebenfalls die Lust am Diskutieren verloren. Schade.