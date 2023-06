Paradies für die Zukunft

46 Schüler besuchen die Volksschule in Obersulz. Unterrichtet werden sie von ihrem Direktor und drei weiteren Pädagoginnen. Die kleine Dorfschule thront majästetisch über dem Ort. Ein guter Platz, um die Zukunft auszubilden, wie es der bekannte Mathematiker Rudolf Taschner bei der Eröffnungsfeier ausdrückte.

Die Gemeinde hat tief in die Tasche gegriffen, um ihre Schule ins 21. Jahrhundert zu holen. 2,4 Millionen Euro kosteten die Sanierung und der Neubau des Turnsaals.

Die Summe mag riesig erscheinen, nur um wenigen Schülern ein Paradies zu bescheren. Doch eines zeigte sich bei der Eröffnungsfeier deutlich: Die Kinder gehen hier gern zur Schule und haben eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Lehrern. In einer Welt, in der viele in der Anonymität verschwinden, sich einsam fühlen und Kinder immer öfter zum Psychologen geschickt werden, ist eine gute soziale Basis, die die Kinder für die Zukunft stärkt, wichtig. Das ist die 2,4 Millionen Euro allemal wert.